Glück im Unglück hatte ein 69-Jähriger. Dieser befuhr mit seinem Traktor am Samstag gegen 19.15 Uhr einen Feldweg in Häg-Ehrsberg im Ortsteil Altenstein. Als er rangierte, um Grünschnitt abzuladen, rutsche er einen Abhang hinunter, wobei sich der Traktor mehrfach überschlug, wie das Polizeipräsidium Freiburg mitteilte. Der 69-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und nach Hause gehen – anschließend begab er sich in ärztliche Behandlung. Aufgrund der bisher bekannten Gesamtumstände war es laut Polizei äußerst glücklichen Umständen zu verdanken, dass der Mann nicht allzu schwer verletzt wurde. Der Traktor erlitt Totalschaden. Dieser liegt laut Polizei bei etwa 8000 Euro. Die Polizei in Schopfheim hat die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unfalls aufgenommen.