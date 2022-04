Häg-Ehrsberg Mitglieder blieben ihrem Verein treu

Kassenverwalter Roland Waßmer berichtete über mehr Ausgaben als Einnahmen während der Pandemie; die beiden Kassenrevisoren Reinhard Graß und Jacob Suppinger bescheinigten ihm eine gute Kassenführung.

Jacob Suppinger berichtete über die Jugend und betonte, dass die Jugend und Zöglinge trotz Corona der Kapelle treu blieben. Bürgermeister Bruno Schmidt führte die Entlastung des Gesamtvorstands durch.

Vorschau

Dirk Muckenhirn hielt eine Vorschau auf 2022 ab. Am 29. Mai will man ein Platzkonzert in Ehrsberg veranstalten, am 9. Juli ist ein Dorfhock in Häg geplant, vom 30. September bis 2. Oktober findet auf dem Schäfig in Ehrsberg ein Konzertabend mit zwei bekannten Musikkapellen aus der Region statt, dem ein Abend mit dem Projektorchester Wilfried Rösch mit böhmischen Freunden und am Sonntag das Erntedankfest folgt, alles wird gemeinsam mit dem Musikverein Rohmatt veranstaltet. Am 26. November ist das Jahreskonzert vorgesehen und am 26. Dezember der Theaterabend. Es liegen auch schon Anfragen für Auftritte vor.

Dankesworte

Dirigent Jochen Mond bedankte sich bei der Kapelle fürs Spielen an seinem 50. Geburtstag. Er sprach auch vom erfreulichen Probenbesuch seit Wiederaufnahme der Proben. Auch richtete er an alle den Appell zum Mitmachen an den Proben sowie den diversen Anläsen. Dankesworte richtete auch Bürgermeister Bruno Schmidt seitens der Gemeinde und des Gemeinderates an die Kapelle. Dirk Muckenhirn bedankte sich bei Bürgermeister Bruno Schmidt für das zur Verfügung stellen der Angenbachtalhalle für die Proben, bei allen Aktiven sowie beim Gesamtvorstand. Tanja Köpfer sprach ebenfalls noch einige Dankesworte aus und appellierte an die Mitglieder, bei der Bewältigung verschiedener Aufgaben im Verein mitzuhelfen.