Häg-Ehrsberg Nicole Grether auf Schultour

Zell/Häg-Ehrsberg (mrue). Nach einer längeren Auszeit wegen der Corona-Pandemie geht die zweifache Olympiateilnehmerin und 27-fache Deutsche Badmintonmeisterin wieder auf eine gesponserte Schultour. Dabei besucht sie Schulen im Wiesental und im Markgräflerland. Diese Touren unternimmt Nicole Grether seit Jahren. Grether erzählt von den Anfängen ihrer Sportlerkarriere sowie dem Leben einer Leistungssportlerin.

So erzählte sie den Schülern der Gerhard-Jung-Schule in Zell, der Grundschule in Gresgen, der Grundschule in Atzenbach sowie der Angenbachtalschule in Häg-Ehrsberg, weshalb die Olympischen Spiele etwas Besonderes sind, wie sie sich den Traum erfüllen konnte, wie sie es geschafft hat, trotz Nervosität die Leistung abzurufen, wie sie ihr Hobby zum Beruf machen konnte, wie schnell ein Federball fliegen kann, und vieles mehr. Die Schüler hörten den Ausführungen von Nicole Grether gespannt zu und konnten es kaum erwarten, mit der erfolgreichen Sportlerin Badminton zu spielen. Danach versuchten alle Schüler, sich den Federball so oft wie möglich zuzuspielen und freuten sich über jedes noch so kleine Erfolgserlebnis. Klappte es einmal nicht mit dem Vorhandspiel, dann versuchte man es eben mit der Rückhand.