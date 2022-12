Häg-Ehrsberg Rührige Vereinsarbeit – trotz Pandemie

Rückblick

Nachdem wegen der Pandemie in den beiden zurückliegenden Jahren anfangs nur wenige Aktivitäten möglich waren, konnten diese sukzessive hochgefahren werden: Zwei Monats-Hocks, diverse Arbeitseinsätze in und ums Vereinsheim, der Maihock, Arbeitseinsätze am Schulweg in Happach-Altenstein, an der Kreuzigungsgruppe Rohmatt-Häg, die Erneuerung der Wegbeschilderung von Rohmatt zur Lourdes Grotte und ein Arbeitseinsatz an der Kreuzigungsgruppe in der Häger-Mühle gehen aufs Konto des Vereins. Veranstaltet wurden zudem die Bergwanderung, der Verkaufsstand beim Enkendorfmarkt in Wehr, die Wanderung am Chilbisonntag, die Bewirtung an einem Polterabend und die Bewirtung beim Grillhock des VdK Zells sowie ein Besuch des Grümpelturniers des SV Häg-Ehrsberg. Besucht wurden unter anderem die Freunde aus Oberhof, und auch bei zwei Sitzungen der Hallengemeinschaft Angenbachtalhalle Häg war der Verein vertreten, wie Schriftführerin Christel Pflüger berichtete.