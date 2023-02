Häg-Ehrsberg Sänger begleiten Kirchenjahr

Von Karl-Heinz Rümmele

Häg-Ehrsberg. Schriftführer Alfred Maier blickte auf die Aktivitäten des Chors zurück. An zwei gemütlichen Abenden fand man sich zusammen, gesungen wurde an den kirchlichen Hochfesten und Gottesdiensten in der Pfarrgemeinde, einen Suppensonntag richteten die Sänger aus, ein Ausflug fand statt und an Beerdigungen von Mitgliedern nahmen die Sänger teil. Zudem traf sich die Vorstandschaft zwecks Kassenführung, die nun an die Kirchengemeinde respektive an die Verrechnungsstelle Schopfheim übergeben wurde. Der Chor hat aber nach wie vor Zugriff auf die Kasse. Alles in allem hatte der Chor 36 Zusammenkünfte, davon 20 Proben, neun Auftritte sowie sieben andere Anlässe.