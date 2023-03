Eine Strukturförderung durch den Fonds Sozialkultur und die Unterstützung der Gemeinde Häg-Ehrsberg ermöglichten dem Verein unter anderem eine ausführliche Aufräumaktion im alten Schulhaus in Ehrsberg.

Spannend wird es weitergehen bei den Häg-Ehrsberger Akteuren, wie der Ausblick auf das bereits laufende Jahr zeigt. Denn es ist erneut ein Großprojekt mit vielen Mitwirkenden aus der Gemeinde und dem Landkreis in Ehrsberg geplant. Und im April ist ein Besuch von Staatssekretär Braun vorgesehen. Auf dessen „Tour de Länd“ wird er auch in Ehrsberg Halt machen und mit dem Verein „Theater in den Bergen“ über Kunst- und Kultureinrichtungen im ländlichen Raum in den Dialog kommen. Auch die Struktur-Maßnahmen hallen nach und werden weiter ausgebaut – so wurde zum Beispiel der Fundus sortiert und erweitert, was während der Fasnachtssaison bereits von vielen Narren aus der Gemeinde genutzt wurde, um Kostüme auszuleihen.