Häg-Ehrsberg Title

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhren drei Motorradfahrer hintereinander die L 146 von Todtmoos in Richtung Mambach. In einer Linkskurve stürzte der letzte der Gruppe - ein 48-jähriger Motorradfahrer alleinbeteiligt und rutschte in eine Schutzplanke. Bei dem Sturz zog er sich laut Polizei sehr schwere Verletzungen am Fuß zu. Er wurde zur weiteren Behandlung in eine nahe gelegene Klinik verbracht.

Die Unfallursache liegt nach ersten Ermittlungen in nicht angepasster Geschwindigkeit in Kombination mit einem Fahrfehler, so die Polizei in ihrer Mitteilung.