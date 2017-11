Häg-Ehrsberg Uhu Buba kam ins Klassenzimmer

Vom 16. bis 27. Oktober hatte das Land Baden-Württemberg alle Schulen, von der Grundschule bis zu den beruflichen Schulen, eingeladen, am Fredericktag teilzunehmen. Auch die Angenbachtalschule Häg-Ehrsberg war wie in den Jahren zuvor mit von der Partie.

Häg-Ehrsberg (mrue). Die Regie führten die Häg-Ehrsberger Landfrauen. Ganz zur Freude der Schüler wurden Bücher beschafft, die anschließend gemeinsam mit den drei Lehrern gelesen wurden. Die Landfrauen bastelten mit den Kindern Vogelscheuchen und beschäftigten die Kinder mit Sägen, Schleifen und Malen. Auch der Sport durfte nicht zu kurz kommen, und unter dem Motto „Wir erheben uns in die Lüfte“ konnten sich die Kinder am Kletterbaum und an den Ringen austoben. Auch T-Shirts, die die Kinder selbst bemalten, durften nicht fehlen. Zur Stärkung hatten die Landfrauen Kuchen und Getränke mitgebracht.

Am letzten Tag erwartete die Kinder etwas ganz Besonderes: Die Biologin Renate Spanke vom Vogelpark Steinen war zu Besuch in der Angenbachtalschule. Sie erklärte den Kindern vieles über Eulen und hatte Uhu Buba mitgebracht. Alle hörten ihren Ausführungen sehr genau zu und stellten anschießend viele Fragen. Besonders gefiel es die Kindern, dass sie selbst das Gewicht von Uhu Buba mit Unterstützung von Renate Spanke erfühlen durften. Wie die Schüler erfuhren, ist der Uhu die größte Eule der Welt, und Buba war sehr angetan von den Schülern im großen Klassenzimmer. Die Schüler verhielten sich ruhig, wie es Renate Spanke wünschte, um Buba nicht zu erschrecken.

Zum Schluss bedankten sich alle bei Renate Spanke für die ausführlichen Informationen, und jeder bekam von der kommissarischen Schulleiterin der Angenbachtalschule, Sibylle Schwarzwälder, ein Foto eines Uhus geschenkt.

Den Landfrauen Häg-Ehrsberg sowie dem Förderverein wurde für die Tätigkeiten und Mithilfe zum Wohle der Schule gedankt.

Der Besuch der Biologin war jedoch nur eine der vielfältigen Veranstaltungen, die es an der Angenbachtalschule gibt. So wurde auch eine Fahrradschulung mit Prüfung gemacht, die bayrische Puppenbühne war da, das Schülerlabor in Maulburg wurde von der ersten und zweiten Klasse besucht und eine Werbeveranstaltung des Fördervereins fand statt.

Des Weiteren ist am Montag, 13. November, ab 17.30 Uhr eine St. Martinsfeier vorgesehen, der am Montag, 27. November, der Besuch der Dritt- und Viertklässler im Schülerlabor Maulburg folgt. Am Sonntag, 3. Dezember, nimmt man am Weihnachtsmarkt der Hinterhager Narrenzunft teil, dann folgt am Montag, 4. Dezember, eine Theaterfahrt nach Freiburg. Am Mittwoch, 6. Dezember, findet eine gemeinsame Nikolausfeier mit den Kindergartenkindern statt, der am Donnerstag, 21. Dezember, dann das Schlittschuhlaufen in Herrischried folgt.