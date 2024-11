Bei einem Unfall am Freitag in Häg-Ehrsberg gab es drei leicht Verletzte. Dabei befuhrt ein 47-jähriger Audi-Fahrer gegen 14 Uhr die L 146 bergwärts von Rohmatt kommend in Richtung Häg. In einer Rechtskurve geriet er wegen Glätte auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Opel, teilt die Polizei mit. Die 60-jährige Opel-Fahrerin sowie die beiden zehnjährigen Mitfahrerinnen im Audi verletzten sich leicht. Die 60-Jährige wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Mädchen benötigten keine Versorgung durch den Rettungsdienst und wurden von Angehörigen abgeholt. Am Audi entstand ein Sachschaden von rund 9000 Euro, am Opel ein Totalschaden von rund 12 000 Euro.