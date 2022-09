Häg-Ehrsberg (mrue). Zu ihrer 46. Bergwanderung im Jahr des 48-jährigen Bestehens des Vereins hatten die Angenbachtaler Wanderfreunde kürzlich eingeladen. Start und Zielpunkt war das Vereinsheim auf dem Schäfig in Ehrsberg. Die Mitglieder um Vorsitzenden Jürgen Pflüger hatten alles vorbereitet, um es den Wanderern gemütlich zu machen. Vor dem Vereinsheim sorgte ein Zelt mit Getränkestand für ausreichende Verpflegung. War am Ausgangspunkt in der Ferne noch Nebel zu sehen, besserte sich die Sicht sukzessive, und man konnte die Aussicht genießen. Durch Waldstrecken und Weidberge, die auch mit dem Kinderwagen leicht zu passieren waren, ging es zum Viehgatter oberhalb von Stadel. Hier war von den Wanderfreunden eine Verpflegungsstation mit Kontrollpunkt eingerichtet worden. Bei einer Rast stärkten sich die Wanderer mit Kaffee, Kuchen und Getränken, ehe es weiterging. Die zehn Kilometer lange Tour führte über den Wasserleitungsweg in Richtung des Hochbehälters in Herrenschwand über die Verbindungsstraße Waldmatt-Herrenschwand bis zum Wannenkopf, wo die Gruppe abbog und sich wieder in Richtung Waldmatt zum Wanderparkplatz aufmachte. Dort angekommen, führte der Weg über die Weidberge zurück in Richtung Ehrsberg auf den Schäfig, wo sich die Wanderer zum Ausklang der Tour vom Alleinunterhalter „Rauschenbach Klaus“ mit Musik unterhalten ließen. Die Helfer der Wanderfreunde hatten alle Hände voll zu tun, um die Wanderer und Gäste mit Essen und Getränken zu versorgen. Auch das Küchenpersonal um Jürgen Pflüger kam ins Schwitzen. Dieser gab indes bekannt, dass die größte teilnehmende Wandergruppe mit 25 Personen die Trachtengruppe Häg-Ehrsberg war. Der Musikverein Rohmatt war mit 16 Wanderern mit von der Partie, von der Trachtenkapelle Häg-Ehrsberg nahmen 15 Personen an der Tour teil. Die drei Vereine bekamen je ein Fass mit Gerstensaft überreicht. Auch der SV Häg-Ehrsberg war mit 14 Wanderern am Start sowie die Wandergruppe Oberhof mit sechs und der MGV Häg-Ehrsberg mit fünf Wanderern.