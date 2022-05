Häg-Ehrsberg Willma Schmidt50 Jahre dabei

Häg-Ehrsberg (mrue). Gabi Maier, die erste Vorsitzende des Landfrauenvereins Häg-Ehrsberg, konnte Wilma Schmidt mit einer Urkunde nebst Blumenstrauß für 50-jährige Mitgliedschaft bei den Häg-Ehrsberger Landfrauen auszeichnen. Die Auszeichnung fand bei Wilma Schmidt zu Hause statt.

Von Karl-Heinz Rümmele

Häg-Ehrsberg. Derzeit gehören dem Verein 47 Mitglieder an, darunter zwei Männer. Seit der vorherigen Hauptversammlung durften vier neue Mitglieder begrüßt werden.

Rückblick

Durch die Corona-Pandemie konnten auch im vergangenen Jahr nur eingeschränkte Aktivitäten stattfinden. Es wurden Mitglieder an ihren Geburtstagen besucht, man hielt drei Vorstandssitzungen und eine Extra-Sitzung ab, hielt wieder die Frederik-Tage an der Grundschule ab und fand sich zum Turnen zusammen, bevor alles pandemiebedingt abgesagt wurde, wie Schriftführerin Sylvia Kiefer wissen ließ.

Es wurde sich zum Basteln von Weihnachtsdekoration getroffen, die Deko-Artikel wurden in Zell auf dem Weihnachtsmarkt und in Ehrsberg vor dem Schulhaus verkauft. Zudem pflegt der Verein das Kriegerdenkmal in Ehrsberg und nahm an Versammlungen auf Bezirksebene sowie an Onlineversammlungen teil, wie auch am Weltgebetstag und der Maiandacht.

Wahlen

Bürgermeister Bruno Schmidt leitete die Wahlen. Als Vorsitzende wurde Gabi Maier im Amt bestätigt. Da Christa Philipp als zweite Vorsitzende nach neun Jahren nicht mehr zur Verfügung stand, wurde für sie Monika Maier gewählt. Schriftführerin ist Sylvia Kiefer, als Kassenverwalterin wurde Rita Gersbacher bestätigt. Petra Kiefer wurde ebenfalls in ihrem Amt als Beisitzerin bestätigt. Als zweite Beisitzerin wurde Manuela Kiefer gewählt.

Ehrungen und Dank

Für 40-jährige Mitgliedschaft wurde Notburga Frank mit der Urkunde des Landfrauenbezirks oberes Wiesental und der Häg-Ehrsberger Landfrauen sowie der „Silbernen Biene“ für langjährige Verdienste in der Vereinsarbeit und mit einem Präsent ausgezeichnet. Notburga Frank kam 1982 zum Landfrauenverein und war von 2007 bis 2013 im Vorstandsteam tätig. Wenn Hilfe vonnöten war, sagte sie nie Nein.

Es wären noch zwei Ehrungen für 50-jährige Mitgliedschaft angefallen. Eine zu Ehrende, Wilma Schmidt, war krankheitsbedingt nicht anwesend und konnte erst nachträglich geehrt werden (siehe nebenstehenden Bericht links oben) die zweite, Elsa Wuchner, verstarb kurz vor der Versammlung.

Dankesworte gab es für die bisherige zweite Vorsitzende Christa Philipp in Namen der Landfrauen, seitens des Landfrauenbezirkes Oberes Wiesental von Irmtraut Strohmeier und von Bruno Schmidt seitens der Gemeindeverwaltung.

Gabi Maier bedankte sich bei der Gemeinde für die jährliche Zuwendung, allen Mitgliedern, dem Männergesangverein für den Gutschein als Dank für die Reinigung des Vereinsraumes, den Holzmachern für den Tannenreisig für Weihnachten, bei Irmtraut Strohmeier sowie bei Christa Philipp für die sehr gute Zusammenarbeit in den letzten neun Jahren im Vorstandsteam.

Strohmeier bedankte sich bei den Landfrauen im Namen des Bezirks und auch bei Christa Philipp für die gute Zusammenarbeit. Sie fand es toll genauso wie Bürgermeister Bruno Schmidt, dass trotz der Pandemie alle dem Verein treu geblieben sind.

Ausblick

Ausflüge sollen wieder stattfinden. Das Sommertreffen der Landfrauen auf der Landesgartenschau am 14. Juli steht dabei weit oben auf der Agenda. Ebenso soll der Großputz in der Vereinsräumen am 19. Juli stattfinden. Herzkissen nähen, Erntedankfeste, Weihnachtsmärkte und vieles mehr stehen zudem auf dem Programm.