Häg-Ehrsberg Zwei treue Mitglieder ausgezeichnet

Häg-Ehrsberg (mrue). Zur Jahreshauptversammlung hatten die Angenbachtaler Wanderfreunde dieser Tage in ihr Vereinsheim eingeladen.

Rückblick

Vorsitzender Jürgen Pflüger konnte neben den anwesenden Mitgliedern Bürgermeister Bruno Schmidt mit Partnerin begrüßen. Es folgte der Tätigkeitsbericht von Schriftführerin Christel Pflüger. Diesem konnte man entnehmen, dass im zurückliegenden Jahr einige Arbeitseinsätze beim Vereinsheim durchgeführt wurden. Außerdem nahmen die Mitglieder unter anderem an Veranstaltungen befreundeter Vereine teil, führten einen Kegelabend und eine Osterwanderung durch und nahmen am Kreistrachtenfest in Fröhnd teil. Der Volksmarsch fiel ins Wasser, war aber trotzdem gut besucht.

Kassenbericht

Danach war Kassenverwalterin Waltraud Rümmele mit ihrem Bericht an der Reihe. Sie legte einen positiven Kassenstand dar. Die beiden Kassenprüfer bescheinigten ihr eine gute Kassenführung.

Ehrungen

Vorsitzender Jürgen Pflüger ehrte mit Urkunden und Präsenten Elisabeth Gerspacher für 25-jährige Mitgliedschaft sowie Claudia Rümmele für 20-jährige Mitgliedschaft, davon 15 Jahre als zweite Vorsitzende. Ein Präsent hatte Pflüger auch für Gisela Muckenhirn, die für das Vereinsheim zuständig ist, parat.

Lob und Dank

Im Jahr 2018 will man sich um den Wiederaufbau der Siegfriedhütte kümmern. Bürgermeister Bruno Schmidt überbrachte die Grüße des Gemeinderats. Dankesworte richtete er an alle Mitglieder sowie an Wegewart Reinhard Walter, der für die Beschilderung der Wanderwege zuständig ist.

Angenbachtaler Wanderfreunde

Vorsitzender: Jürgen Pflüger

Hölzle 6

79650 Schopfheim

Tel. 07620/988890