Hägelberg: Schild am Ortseingang für das Bioenergiedorf

Im Mittelpunkt der Diskussion standen auch diesmal wieder die an einer Hand abzählbaren Raser, die es mit der 30er-Zone im Dorf nicht ganz so genau nehmen. „Es muss nur mal etwas passieren, dann ist das Geschrei groß“, mahnte ein Bürger, der täglich beobachte, wie Schulkinder auf dem Weg zur Bushaltestelle gefährdet sind. Leider könne man bei so wenigen Fällen nicht viel ausrichten, bedauerte die Ortsvorsteherin. Man müsse an den guten Willen der Leute appellieren. Weitere Möglichkeiten, wie das Aufstellen zusätzlicher Schilder oder Bodenschwellen, müsse man prüfen, dies sei aber wahrscheinlich nicht effektiv, heißt es in der Mitteilung weiter.