Hafen Weil am Rhein: Viel mehr als Löschen und Laden

Geschäftsführer Carlos Gingado und die stellvertretende Hafendirektorin Evelin Rudiger informierten die neue Aufsichtsratsvorsitzende dieser städtischen Gesellschaft aus erster Hand. Unter anderem erfuhr Stöcker, dass im Hafen durchschnittlich 450.000 Tonnen Schiffsgüter umgeschlagen werden und sich an diesem Standort auch Logistikunternehmen niedergelassen haben.

Von Pflastersteinen bis Graphit für Bremsscheiben

Pflastersteine und Holz stehen auf der Liste der umgeschlagenen Güter an oberster Stelle. Aber auch Chemikalien, Möbel, Umzugsgut, Autoteile, Sand, Kies oder Graphit kommen in Weil am Rhein an oder verlassen die 3-Länder-Stadt via Hafen. Graphit beispielsweise wird beispielsweise zweimal die Woche per Zug weiter ins Tessin transportiert und dort für die Herstellung von Bremsscheiben verwendet.