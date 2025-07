Haft wegen Hotelschulden Ochsenknecht: "Der Spuk hat immer noch kein Ende"

Auslieferungshaftbefehl wurde am Dienstag erlassen

Am Mittwoch vor einer Woche war er dann nach der Landung am Hamburger Flughafen vorläufig festgenommen worden, weil er wegen der Schulden mit einem internationalen Haftbefehl gesucht wurde. Seitdem sitzt er in Haft und soll demnächst nach Österreich ausgeliefert werden, dort wird wegen Betruges gegen ihn ermittelt. Ein entsprechender Auslieferungshaftbefehl ist am Dienstag durch das Hanseatische Oberlandesgericht erlassen worden.