Hagmann informiert sich in Schopfheim: Ärzteversorgung ist Thema

Ein wichtiges Thema in Schopfheim ist aus Sicht des Bürgermeisters die ambulante medizinische Versorgung, da die Versorgung mit Haus- und Fachärzten für viele Bürger eine Herausforderung bleibe. Daher ist der Bürgermeister froh, dass das bestehende Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) in Schopfheim nach der Eröffnung des Zentralklinikums (ZKL) in Lörrach erst einmal an seinem bisherigen Standort bleiben kann, heißt es in der Grünen-Pressemitteilung. Damit sieht Dirk Harscher die Möglichkeit, die Weiterentwicklung des MVZ in Bezug auf Räumlichkeiten und Angebot unabhängig vom Umzug des Klinikstandorts anzugehen.

Ein weiteres positives Beispiel für die Vernetzung sei das Dialysezentrum am neuen Standort in Gündenhausen, das im Herbst 2024 seinen Betrieb aufgenommen hat und seither ein Selbstläufer ist. Im Sinne eines Gesundheitszentrums haben sich hier auch ein Diabetologe, eine Gynäkologin niedergelassen, weiter ist auch eine Physiotherapiepraxis vorgesehen. Die Stadt Schopfheim hat jüngst ein Förderprogramm für die Ansiedlung von Ärzten entwickelt, welches ab sofort zur Verfügung steht.