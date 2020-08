Halbjahreszahlen Hamburger Hafen fällt in der Corona-Krise weiter zurück

Die globalen Lieferketten wurden im zweiten Quartal teilweise eingestellt oder liefen nur sehr verzögert; die Konjunktur war weltweit schwach, sagte Mattern. Der Import über den Hamburger Hafen ging noch deutlich stärker zurück als der Export, vor allem von Erz und Kohle.

Für das zweite Halbjahr stellen sich Mattern und sein Kollege Ingo Egloff darauf ein, dass der Umschlag im Hafen nur langsam wieder anzieht. "Ich bin zuversichtlich, dass wir die Talsohle der pandemiebedingten Rückgänge im Seegüterumschlag inzwischen erreicht haben und wir in der Wirtschaft eine erste spürbare Erholung und Besserung zum Jahresende feststellen werden", sagte Egloff. Doch selbst wenn die Exportwirtschaft Zuwächse vermelde, werde es dauern, bis der Hafen wieder auf Vorkrisenniveau sei.

Der Hafen ist in der Hamburger Landespolitik gegenwärtig Thema heftiger Debatten, weil er offenkundig im Wettbewerb mit Rotterdam und Antwerpen ins Hintertreffen geraten ist. Sollte sich die aktuelle Entwicklung für das Gesamtjahr bestätigen, so wäre der Hamburger Hafen nach den Umschlagzahlen ungefähr auf dem gleichen Niveau wie vor 15 Jahren. Die Westhäfen sind davongezogen. Hafenbehörde und Unternehmen hoffen auf einen Schub durch die laufende Elbvertiefung, die im kommenden Jahr abgeschlossen werden soll.

Experten führen die schwache Hamburger Entwicklung auch darauf zurück, dass Rotterdam und Antwerpen in die Automatisierung des Umschlags und die Verkehrsanbindung des Hinterlandes investiert haben und so traditionelle Vorteile Hamburgs aufholen konnten. Die Terminals in den Konkurrenzhäfen gelten mittlerweile als produktiver und oft auch günstiger. An der Küste gibt es deshalb Gespräche zwischen den großen Container-Umschlagunternehmen in Hamburg und Bremen über eine engere Zusammenarbeit. Diese Gespräche seien aber noch ganz am Anfang, hatte Angela Titzrath, die Vorstandsvorsitzende des Hamburger Hafenkonzerns HHLA, am Vortag bei der Hauptversammlung des Unternehmens gesagt.

