Halbleiter Infineon verdient kräftig und investiert in Malaysia

Zurzeit baut Infineon auch für rund fünf Milliarden Euro in Dresden. In der 2021 im österreichischen Villach fertiggestellten Fabrik läuft zudem noch immer die Produktion hoch. Dieser Prozess dauert bei Chipfabriken in der Regel Jahre.

An der Börse kamen die Nachrichten von Infineon schlecht an. Am Vormittag war die Aktie zwischenzeitlich zweistellig im Minus. Große Fabriken anzukündigen, sei immer etwas, das den Markt bewege, kommentierte Hanebeck die Entwicklung. Der Schritt sei mutig, aber angezeigt - auch durch die Kundenzusagen. Außerdem habe man mit der Investition in Villach damals auch "goldrichtig" gelegen.

In den neuen Fabriken in Kulim sollen Leistungshalbleiter auf Basis von Siliziumkarbid entstehen. Der Markt dafür wachse "immer schneller, nicht nur in der Automobilindustrie, sondern auch in einer breiten Palette von industriellen Anwendungen wie Solar, Energiespeicherung und dem Hochleistungs-Laden von Elektrofahrzeugen", sagte Konzernchef Hanebeck. "Mit dem Ausbau von Kulim sichern wir unsere Führungsposition in diesem Markt."

Die Zahl der Mitarbeiter bei Infineon stieg auch im dritten Geschäftsquartal weiter an. Ende Juni lag sie bei 57.888 - das sind 671 mehr als Ende März und fast 3000 mehr als vor einem Jahr.