Halbmarathon Genussläufer sorgen für gewohntes Laufspektakel

Es war ein Laufspektakel, wie man es von den Genussläufern Dreyeckland gewohnt ist: Die einen begaben sich auf die Strecke des „schönsten Halbmarathons Deutschlands“, die anderen begaben sich, oft lustig kostümiert, auf die Viertelemarathon-Strecke, bei der es auch ganz um den Genuss ging.

Mit knapp 1000 Teilnehmern wurde fast an frühere Teilnehmerrekorde angeschlossen. Beim Halbmarathon dominierte Fritz Koch das Läuferfeld bereits von Anfang an. Bereits nach etwa einem Kilometer im Bereich des Kreisverkehrs an der Östlichen Allee und Südtangente lag er an der Spitze des Teilnehmerfeldes. Dicht gefolgt von Andreas Ambs, der für die Markgräfler Runners an den Start gegangen war. Erst im Laufe des Rennens musste er Fritz Koch ziehen lassen und kam mit 1:16:30 Stunden knapp zwei Minuten später im Ziel an. Der Drittplatzierte war Dino Heinert aus Neuenburg, er kam knapp viereinhalb Minuten nach Koch an.