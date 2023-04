Halle Tegernau Seniorentag im Kleinen Wiesental

In der Einheitsgemeinde Kleines Wiesental findet mit dem kommunalen Projektbüro „Im Tal leben – im Tal bleiben“ um die Seniorenbeauftragte Melanie Mühlhäuser am Sonntag, 16. April, von 11 bis 17 Uhr erstmals ein Seniorentag statt: Dabei wird sich das Areal in und um die Mehrzweckhalle in Tegernau in einen Marktplatz verwandeln.