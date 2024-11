Sensenmänner, Teufelsfratzen und andere gruselige, mitunter aber auch süße Gestalten, trieben in der Halloween-Nacht ihr vergnügliches Unwesen. Jung und Alt feierte den schaurigsten Monatswechsel des Jahres. Eine große Halloween- Party stieg in der Festhalle Hauingen. Die Hauinger Fasnachtsclique „Gasseschliicher“ hatte zur „Schliicher Halloween-Night“ eingeladen – und die maskierten Leute strömten in Scharen in die phantastisch dekorierte Arena. Das Gasseschliicher-Team, selbst mit reichlich Schminke verziert, zeigte sich mit dem Verlauf der Fete zufrieden.