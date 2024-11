An „Halloween“ nahmen Beamte im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Freiburg – insbesondere zwischen 18 und 1 Uhr – etwa 30 Fälle von Sachbeschädigung auf. Es wurden unter anderem Verkehrsschilder und Leitpfosten herausgerissen, Parkbänke beschädigt oder auch Auto-Spiegel abgetreten, so der Polizeibericht. In mindestens zehn Fällen wurden Parkbänke oder andere Gegenstände angezündet. 30 Einsätze wurden verzeichnet wegen des Zündens von Böllern. „Die Zahlen stellen eine grobe Zählung dar. Eine Schätzung zu den Sachschäden liegt nicht vor. Besonders hohe Einzelschäden wurden nicht verzeichnet“, so die Mitteilung. Alle Landkreise waren in etwa gleich betroffen. Im Hinblick auf Gewaltdelikte wurden keine überdurchschnittlichen Zahlen festgestellt.