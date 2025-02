Haltingen: Was soll mit dem Sägischopf passieren?

Thomas Bayer will den Sägischopf nicht aufgeben

Prinzipiell höre sich das gut an, meinte Thomas Bayer (Grüne). Er erinnerte aber an die Idee, aus dem Sägischopf eine McArena, also eine Freiluftsporthalle, zu machen. „Er wurde als erhaltenswert angesehen und hat Geschichte. Das ,optional’ ertrage ich nicht. Das muss raus, sonst stimme ich nicht zu“, fand Bayer deutliche Worte. „Wir hatten das nicht als Anker gesetzt. Es muss wirtschaftlich sein“, sagte Axel Schiffmann (UFW). Er räumte aber ein, dass es sich um ein prägendes Gebäude handele. „Wenn es machbar wäre, dass der Sägischopf bleibt, wäre das gut. Aber wir sollten uns da nicht einschränken“, befand er.

Bürgermeister Lorenz Wehrle wies darauf hin, dass der Sägischopf nur im reinen Ideenteil der Entwürfe enthalten sein würde. „Das ist zu 100 Prozent unverbindlich.“ Er hatte zudem angemerkt, dass durch das Wort „optional“ sicherlich Beiträge eingehen würden, in denen der Sägischopf nicht enthalten sei, aber auch welche, in denen er bleibe. Dem stimmte Bernhard Scharf (Grüne) zu. „Er kommt ja nicht automatisch weg.“