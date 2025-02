Haltinger Architekt: 745 Objekte in der Region geplant

Es war schon in der Schule der Traum von Eberhard Marks, der mit zehn Jahren zusammen mit seinen Eltern aus dem Landkreis Zwickau nach Haltingen gekommen war, einmal Architekt zu werden. Zunächst lernte er den Beruf des Maurers bei der Firma Schumacher in Haltingen, ehe er von 1964 an im Weiler Architekturbüro Käbisch als Bauzeichner und Bauleiter tätig war. Denn er hatte sich zwischenzeitlich weitergebildet.

Architekt aus Leidenschaft

Nachdem ihn die Architektenkammer Stuttgart als einzigen unter 178 Bewerbern zum Architekten berufen hatte, war Marks von 1986 an als selbstständiger Partner bei Käbisch tätig, ehe er 1990 das Architekturbüro übernahm. 1993 verlegte er dessen Sitz von Weil am Rhein nach Haltingen in das von ihm geplante und gebaute Gebäude an der Freiburger Straße. Mit vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, darunter seine Tochter Tanja, setzte er in den rund vier Jahrzehnten die vielen Projekte um.