Haltinger Bahnhofsumfeld: Offene Fragen beantwortet

Planung geändert

Stark gestiegene Preise hätten jedoch zur Folge gehabt, dass bei der Belagsoberfläche gravierende Änderungen vorgenommen werden mussten, um das Baubudget einhalten zu können. Dadurch habe zwangsläufig die Trennung zwischen Gehweg und Fahrbahn wieder erfolgen müssen. Die Betrachtung und Anpassung der Laternenpositionen seien in diesem Zuge und Abstimmungsprozess leider nicht mehr mitbedacht worden. Das Büro räumt das Versäumnis ein, diesen Prozess hier nicht mit begleitet zu haben. „Das Projekt wurde ab Leistungsphase fünf an unseren Nachauftragnehmer übergeben. In der Kommunikation und Aufmerksamkeit aller an dem Projekt Beteiligten wurde dieser Punkt übersehen“, heißt es in der Stellungnahme.

Die Feststellung eines verkehrsrechtlichen Mangels sei geprüft und ausgeschlossen, an kritischen Stellen eine bauliche Änderung vorgenommen worden. Alle Beteiligten seien um eine praktikable Lösung bemüht gewesen, auch den optischen Mangel durch bauliche Wegeverbreiterungen zu beseitigen. Eine komplette Verlegung der Laternen auf die Rückseite der Gehwege wäre wirtschaftlich nicht tragbar gewesen, heißt es.