Haltinger Historie: Eine Dampflok mit besonderer Geschichte

Miniaturversion der Lok angeschafft

Reinhold Utke hat nicht nur das Betriebsbuch dieser Dampflok in Besitz, sondern sich auch eine Miniaturversion dieser Lok mit der Aufschrift BW Haltingen angeschafft. Die Geschichte der „57 3088“ hat er detailliert nachverfolgt. „Bei den beiden Lokomotiven, die in das Eisenbahnunglück verwickelt waren, handelte es sich um dieselbe Baureihe“, erzählt Utke im Gespräch mit unserer Zeitung. Eine der Loks , die 57 3088 wurde 1940 im Reichsbahnausbesserungswerk in Esslingen wieder aufgebaut und danach während der Kriegsjahre eingesetzt. Nach dem Krieg kam die Lok zunächst wieder zum BW Radolfzell und am 29. Dezember 1959 nach Haltingen. Bis zu ihrer Ausmusterung 1966 wurde sie als Rangier- und Güterzuglokomotive verwendet, ehe sie 1974 im Haltinger Bahnbetriebswerk auf den Denkmalsockel gesetzt wurde. 1982 kam die Dampflok in den Haltinger Lokschuppen. Denn engagierte Eisenbahnfreunde um Wolfgang Hugenschmidt arbeiteten sie rollfähig auf, damit sie 1983 vorübergehend als Ausstellungsobjekt bei der Landesgartenschau Lörrach präsentiert werden konnte.

Die Lok besucht

Am 6. Juli 2002 schließlich wurde die geschichtsträchtige „57 3088“ nach 28 Jahren vom Haltinger Denkmalsockel gehoben und mit einem Straßentieflader als Leihgabe an das Südwestfälische Eisenbahnmuseum Siegen überführt. Dort steht die Dampflok heute noch. Allerdings ist sie seit 2020 nicht mehr für die Öffentlichkeit zugänglich, da das Museum geschlossen wurde. Das Gefährt soll laut Utke, der schon dreimal in Siegen „seine“ Lok besucht hat, irgendwann ins Eisenbahnmuseum Koblenz gebracht werden. „Ich hoffe nur, dass sie dauerhaft erhalten bleibt“, äußert der Haltinger Eisenbahnfan einen Wunsch.