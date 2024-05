Hamburg - Ein Mann mit einer Schreckschusswaffe hat einen Großeinsatz der Polizei in Hamburg ausgelöst. Der stark alkoholisierte 53-Jährige habe am späten Sonntagabend Schüsse von dem Balkon seiner Wohnung in einem Hochhaus in Altona abgefeuert, sagte ein Polizeisprecher. Der Aufforderung der Polizisten, die Waffe fallen zu lassen, sei der Mann nicht nachgekommen. Als er die Waffe in Richtung der Beamten richtete, machten diese von ihrer Schusswaffe Gebrauch.