Hamburger Hafen: Zwei Arbeiter stürzen bei Dacharbeiten durch Lichtschacht

Der genaue Hergang des Unfalls im Stadtteil Wilhelmsburg ist noch unklar. Die für Betriebsunfälle zuständige Abteilung im Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen. Auch das Amt für Hochbau sei an den Untersuchungen beteiligt, heißt es.

Erst am 30. Oktober vergangenen Jahres waren vier Arbeiter beim Absturz einer Arbeitsplattform auf einer Baustelle in der Hafencity gestorben - ein fünfter Arbeiter war im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Das Baugerüst war nach Angaben der Feuerwehr in Höhe des achten Obergeschosses eines Fahrstuhlschachts zusammengebrochen und ins Untergeschoss gestürzt. Die Staatsanwaltschaft leitete danach ein Ermittlungsverfahren ein.