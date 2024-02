"So wie er den Supreme Court zu seinen Gunsten aufgestellt hat. Das sieht wirklich schlecht aus", sagte der gebürtige Amerikaner, der seit 51 Jahren das Hamburg Ballett leitet und der am 24. Februar seinen 85. Geburtstag feiert.

Auch in Deutschland beginne sich das gesellschaftliche Klima zu verändern, findet Neumeier. "In unserer Compagnie und in unserer Schule tanzen Menschen aus 33 verschiedenen Nationen, die in einem absoluten Frieden miteinander arbeiten", sagte der Ballettchef.