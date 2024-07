Hamilton fordert mehr Wo der Kampf begann: Diversität in der Formel 1

Hamilton prangerte auch Verstöße gegen Menschenrechte auf offener Formel-1-Bühne an, was lange undenkbar schien und ihm auch Kritik von Ralf Schumacher eingebracht hatte. "Seine Werte sind ganz wichtig und er kann die auch auf Instagram und in den anderen sozialen Netzwerken vertreten - die Frage ist nur, wieso er es immer im Mercedes-Anzug und an den Rennstrecken machen muss", hatte dieser im November 2020 bei Sport1 gesagt. "Auch wenn Ralf meinte, es sei keine gute Idee, solche Dinge zu tun, hat er heute vielleicht seine Meinung geändert", sagte Hamilton jetzt in Budapest.

Ralf Schumacher habe mit seinem Coming-out nun auch anderen den Weg geebnet, lobte der Brite. Es liege aber noch ein langer Weg vor der Formel 1, die in ihren Statuten auch die Verpflichtung zu mehr Diversität und Inklusion festgeschrieben hat und den Reaktionen auf Ralf Schumachers Schritt eine eigene Story auf der Homepage widmete.

Stereotypen einer von Testosteron getriebenen und gesteuerten Männerdomäne sollen abgebaut werden. Trotz der eigenen Rennserie F1 Academy seit 2023 unter der Führung von Susie Wolff sind die Aussichten auf eine Pilotin in der Startaufstellung der Formel 1, in der es seit 2018 die sogenannten Grid Girls nicht mehr gibt, aber weiter gering. Was aber auch statistische Gründe hat: Es fahren einfach viel mehr Jungs als Mädchen im Kart und am Ende gibt es nur 20 Cockpits in der Formel 1.