Hamilton und Co. Quälender Beifahrer: Selbstzweifel unter Formel-1-Stars

Erst im Mai dieses Jahres konnte Norris seinen ersten Grand-Prix-Sieg feiern - und freute sich, es seinen Hatern in den Sozialen Medien gezeigt zu haben. So fiel wenigstens etwas Last von dem McLaren-Fahrer ab. "Lando ist ein ehrlicher Mensch in jeder Art Beziehung, auch in der zu sich selbst", erzählte Teamchef Andrea Stella über Norris, der hart mit sich selbst umgehe. "Ich bin mir aber sicher, dass er das im Laufe der Jahre immer weiter verfeinern wird."

Selbstzweifel haben im Cockpit durchaus Platz, sie sind nicht zuletzt auch Antriebsstoff. Es geht nur darum, dass sie das Ego des Fahrers nicht zu sehr einengen. Das wusste auch Michael Schumacher, der in Belgien 1991 seinen ersten Grand Prix bestritt, dort 1992 seinen ersten Sieg feierte sowie an Ort und Stelle 2004 vorzeitig auch seinen letzten WM-Triumph erlebte.

"Selbstzweifel sind absolut und immer wichtig. Ich zweifle ständig an mir, das war schon immer so. Man muss sich permanent infrage stellen, um sich weiter zu entwickeln und dazu lernen zu können", erzählte Schumacher einmal, der seit seinem schweren Ski-Unfall Ende 2013 von der Öffentlichkeit abgeschirmt lebt. "Das gilt überall im Leben, und in unserer Welt erst recht - denn die Formel 1 ist gleichbedeutend mit Weiterentwicklung."