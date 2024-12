Handball 16 Jugendmannschaften sind Bestwert

Großer Aufwand erfordert viele helfende Hände

Mehr als 40 Trainerinnen und Trainer sowie Betreuerinnen und Betreuer sind mit großem Engagement dabei, stehen teilweise sogar inklusive der Partie am Wochenende fünfmal in der Woche in der Halle. Aber auch im Hintergrund muss diesbezüglich eine Menge organisiert werden. Stichwort: Heimspieltage.

„Wir sind qualitativ gut aufgestellt, alle Teams konnten wir entsprechend mit Teamverantwortlichen versorgen, die die Kids Schritt für Schritt weiterbringen. Aber natürlich könnten wir noch weitere Verstärkung gebrauchen, damit die Arbeit auf noch mehr Schultern verteilt wird“, weiß Schönmüller.

Der Blick auf die Tabellen sorgt bei den meisten Teams für eine geruhsame Weihnachtspause. Die B-Junioren gewannen beispielsweise ihr letztes Match des Jahres in der Regionalliga mit 34:31 gegen die Jugendhandball-Akademie Neuhausen-Ostfildern II und rangieren aktuell auf Rang sieben.

In der Oberliga Südbaden, der höchsten Spielklasse des Südbadischen Handballverbandes, sind die A- und C-Junioren vertreten und grüßen derzeit jeweils vom dritten Platz.

In der Bezirksoberliga haben die C-Juniorinnen und die männliche C2-Jugend als Tabellenzweite gute Chancen auf den Titel, während die B- und D-Juniorinnen die Ränge vier belegen. Hinzu gesellen sich die B2-Junioren als Fünfter der Bezirksliga. Platz acht steht für die C3-Junioren zu Buche. Nicht zurückstecken möchten die D-Jugendteams. In der Bezirksoberliga führen Team I und II die Tabelle an, während die dritte Mannschaft in der Bezirksliga als Sechster in die Weihnachtspause geht.