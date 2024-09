Handball: Aggressiver und aktiver

HSG Dreiland – SG Waldkirch/Denzingen (Sa., 20 Uhr, in Weil am Rhein): Sehr zufrieden zeigt sich Cheftrainer Markus Schönmüller mit der Vorbereitungsphase. Wöchentlich hatten sie alle ein Team-Challenge zu absolvieren. „So kam jeder auf eine dritte oder gar vierte Trainingseinheit.“ Gegenseitig angestachelt hätten sich seine Schützlinge, mit jedem Eintrag in den Gruppenchat sei der Ehrgeiz geweckt worden.

Und deshalb, so findet der Trainer, sei die Grundlage besser als in der Vorsaison. Allerdings wisse man natürlich erst am Samstag so recht, wo man genau stehe. Die Marschroute ist klar: „Wir wollen zum Auftakt gewinnen, um mit einem guten Gefühl in die Runde zu gehen.“

Die Mannschaft sei gewillt, es besser zu machen als in der Vorsaison, als die HSG gerade noch so den Abstieg verhindern konnte. „Wir haben uns zusammengesetzt und ein gemeinsames Ziel definiert“, erklärt Schönmüller. Heraus kam, dass alle Mann in der Tabelle wieder nach vorne und nicht nach hinten schauen wollen. „Unter die Top fünf soll es gehen“, macht Schönmüller deutlich.