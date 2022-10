Handball Aller guten Dinge sind immer drei

„Davon ausgehend, dass die Mannschaft so zusammengeblieben ist, dann wissen wir, was da auf uns zukommt“, erklärt Teamsprecher Nils Haunschild. „Die kennen wir bestens aus dem Hin- und Rückspiel aus der Vorsaison.“ Beide Begegnungen entschied die HSG Dreiland in der Aufstiegsrunde für sich. Entsprechend groß ist der Optimismus auf Seiten der HSGler.

Nach dem deutlichen Erfolg gegen Steißlingen, die in der Vorsaison Erster der Aufstiegsrunde wurden, am vergangenen Samstag, gilt es nun einen kühlen Kopf zu bewahren und nicht leichtsinnig aufzutreten. Allerdings fehlen mit Kevin Welte, Nils Haunschild und Marco Bödeker drei Spieler. Vor allem der Ausfall von Welte wiegt schwer, ist der Linksaußen nicht nur Top-Scorer bei den Handballern aus dem Dreiländereck, sondern auch deren Nummer eins bei den Sieben-Meter-Würfen. Dennoch ist die Aufgabe für alle Beteiligten klar: „Wir müssen die zwei Punkte holen und das ist auch im Bereich des Möglichen“, so Haunschild. Breit genug, um die Ausfälle zu kompensieren, ist der Kader der HSG Dreiland auf jeden Fall.