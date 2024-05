In der Schlussphase nahmen bei der HSG vor allem Tina Wollschläger und Maria Hopp ihr Herz in die Hand, gingen dorthin, wo es weh tut. Nämlich auf die Abwehr, rissen Lücken und zogen mit großem Willen in Richtung gegnerischem Kasten.

Die HSG war in der entscheidenden Phase hellwach, ließ sich auch von einer Zwei-Minuten-Strafe für Hopp nicht aus dem Konzept bringen. „Klasse, wie wir zu fünft verteidigt haben und in Unterzahl auch noch einen Siebenmeter herausgeholt haben“, lobte Weber. Denn hier beim Stand von 21:21 nach etwas mehr als 53 Minuten hätte das Match auch in eine andere Richtung laufen können. „Aber die Mädels haben gerade in der entscheidenden Phase großartige Moral bewiesen“, zog er den Hut.

Die Vorentscheidung fiel wohl vier Minuten vor dem Ende, als erst Marija Milenkovic eiskalt einen Siebenmeter zum 23:22 verwandelte und dann Hopp zum 24:22 traf. Noch dazu war Glücksgöttin Fortuna der HSG hold, als nämlich Gästeakteurin Sabrina Ernst den Anschlusstreffer verpasste. Frei am Kreis setzte sie den Aufsetzer an die Latte.