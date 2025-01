Handball: Auf keinen Fall unterschätzen

Nach der bitteren 28:20 Auswärtsniederlage bei der SG Waldkirch/Denzlingen empfängt der Tabellensechste von der HSG Dreiland das Schlusslicht des TuS Oberhausen in der Handball-Landesliga Süd. Am Samstag (20 Uhr) würde sich das Team von Trainer Markus Schönmüller mit einem Erfolg in der oberen Tabellenhälfte festsetzen und möglicherweise am hiesigen Konkurrenten von der SG Maulburg/Steinen vorbeiziehen.