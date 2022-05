Handball Auf zum letzten Gefecht für die HSG

Das Hinspiel wäre eigentlich für den März angesetzt gewesen. Doch der Gegner trat seinerzeit nicht bei der HSG Dreiland an. Die Partie wurde am Grünen Tisch daher mit 2:0-Punkten für die Weiler gewertet. So gesehen hat man auf Seiten der Gäste noch eine Art Rechnung offen, will man zeigen, dass man auch sportlich in der Lage ist, den Gegner in die Schranken zu verweisen.