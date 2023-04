Handball Auf zum vorletzten Auswärtsduell!

SG muss an den Bodensee

Fast schon ein Kessel Buntes ist die dritte Mannschaft der HSG Konstanz, bei der die SG Maulburg/Steinen am Samstagabend (20 Uhr) antreten muss. Sage und schreibe 40 Spieler haben die Konstanzer in dieser Saison bereits zum Einsatz kommen lassen. Gebracht hat es nicht viel, denn die Truppe vom Bodensee steht am Tabellenende der Landesliga.

Dennoch sind die Handballer vom Bodensee nicht zu unterschätzen. Denn in den letzten beiden Spielen kamen zahlreiche Akteure aus der A-Jugend zum Einsatz und Konstanz gewann prompt beide Matches. Möglich, dass Jakob Tiedtke bei der SG nach seiner Schulterverletzung sein Comeback gibt. Ansonsten ist der Kader der SG aber leicht dezimiert.