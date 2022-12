Handball Auswärts erfolgreich

Aus welchen Gründen auch immer war die Mannschaft von Trainer Bruno Kempf bisher nicht immer in der Lage, auch in der Fremde einmal einen Sieg zu holen. Dass dies nun ausgerechnet beim Dauerrivalen in Müllheim gelang, dürfte dem Selbstvertrauen einen guten Schub nach oben gegeben haben.

„Es war ein gutes Spiel von uns. Wir haben 55 Minuten richtig guten Handball gespielt. Vor allem in der Defensive, was der Schlüssel zum Erfolg war“, so Teamsprecher Nils Haunschild. „Wir standen richtig kompakt, haben nur wenig zugelassen.“ Einzig bei den Anspielen an den Kreis war die Abwehr der HSG noch etwas anfällig. Aber immer wieder bissen sich die Angreifer der Gastgeber an den Leistungen von Torhüter Daniel Schnepf die Zähne aus, der nahtlos an die Leistungen der Vorwochen anknüpfte. „Es war mannschaftlich eine geschlossene Leistung von uns“, freute sich Haunschild über den Auswärtssieg.