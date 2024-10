Handball: Auswärts etwas reißen lautet die Devise

Abgehakt ist für beide Trainer das mitreißende Derby am vergangenen Samstag in der Steinener Sporthalle. Sowohl HSG-Coach Markus Schönmüller als auch SG-Übungsleiter André Leuchtmann blicken nach vorne und sind fokussiert auf die kommenden Auswärts-Aufgaben. „Der Aufsteiger ist für mich ein unbeschriebenes Blatt. Sie haben viele junge Spieler in ihren Reihen. Meine Jungs funktionieren gut. Das hat man im Derby gesehen. Deshalb rechne ich mir in Singen schon etwas aus. Sie können auch auswärts etwas reißen. Das haben sie bewiesen“, gibt sich Schönmüller zuversichtlich.

Mit 5:3-Punkten ist die HSG Dreiland, punktgleich mit der SG Maulburg/Steinen, gemeinsam auf Rang vier in Schlagdistanz zum Spitzentrio TSV Alemannia Freiburg-Zähringen (8:0 Punkte), TuS Ringsheim II (7:1) und SG Köndringen/Teningen II (6:2). Diese Ausgangslage will die HSG mit einem Erfolg in Singen noch verbessern. Bis auf Jonas Schamberger, den eine Rippenprellung plagt, ist die HSG komplett.