Handball: Auswärtsbilanzen aufbessern

Ähnlich wie die HSG gingen auch die Wiesentäler in den vergangenen zwei Auswärtsauftritten nicht als Gewinner vom Platz. Im Derby mit der HSG unterlag die Spielgemeinschaft mit 27:29, zuvor gab es ein 36:36-Unentschieden beim kommenden HSG-Gegner Allensbach/Dettingen/Wallhausen.

Personalmangel trübt auch die Stimmung der SG

Personalmangel herrscht derweil auch in der Mannschaft von André Leuchtmann. Neben dem Spielertrainer (Patellasehnenabriss) werden auch Nico Knoblich (Adduktoren), Rubens Freuschle (Rippenfraktur) und Jonas Waidele (krank) definitiv fehlen. Fraglich sind die Einsätze von Jakob Tiedtke (Schulterprobleme) und Niklas Trumpf (Rückenprobleme).

Trotz der tabellarischen Lage schreibt Leuchtmann den Gastgebern die Favoritenrolle zu: „Sie haben sich nach ihrem Saisonstart stabilisiert und in der Rückrunde lediglich zweimal verloren.“ Auch mit angespannter Personallage möchte der Übungsleiter der SG viel aus dem Rückraum treffen. Besonders wichtig wird in der kommenden Begegnung das Spiel am Kreis. „Die HSG Mimmenhausen/Mühlhofen hat einen sehr guten Torhüter zwischen den Pfosten. Es wird darauf ankommen, wie wir unsere Chancen nutzen“, appelliert Leuchtmann abschließend an sein Team.