Handball Auswärtsspiele vor der Brust

Die Erinnerungen an Waldkirch/Denzlingen sind allerdings nicht die besten. Das Hinspiel in eigener Halle wurde verloren. Deshalb ist der Respekt von Spielertrainer André Leuchtmann nicht unerheblich: „Das ist eine schwer zu bespielende Mannschaft, ein unangenehmer Gegner, der im Innenblock drei Spieler mit einer Größe von zwei Metern oder größer hat und wenig Fehler macht. Wir als relativ kleine Mannschaft tun uns da ein bisschen schwer.“ Doch Leuchtmann kennt das Rezept, um gegen Waldkirch/Denzlingen Erfolg zu haben: „Wir müssen in den Eins-gegen-Eins-Duellen gut aussehen. Wir wollen den Gegner zwingen, uns immer wieder in diesen Spielsituationen verteidigen zu müssen.