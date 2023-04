Handball Beide Herrenteams wollen einen Sieg

Letzte Chance Bodensee

Im Gegensatz zu den Fantastischen Vier stehen die Dinge bei der HSG Dreiland am Samstagabend nicht schlecht. Mit einem Sieg qualifiziert sich die HSG Dreiland doch noch für die Relegation zur Südbadenliga. Eine fast schon nicht mehr erhoffte Chance. Denn nach der Niederlage gegen die HG Müllheim/Neuenburg am vergangenen Wochenende schien der Zug in Richtung Relegationsspiele zur Südbadenliga schon so gut wie abgefahren.

Doch die Reserve der Handball-Union Freiburg leistete die erhoffte Schützenhilfe und gewann beim TuS Ringsheim. So blieb die HSG trotz Niederlage auf dem dritten Tabellenplatz, der zur Relegationsteilnahme berechtigt.

Am Samstagabend muss die Mannschaft von Cheftrainer Bruno Kempf nun beim Tabellenletzten HSG Konstanz III antreten. Kein leichtes Unternehmen. Denn zum einen gilt es die rund dreistündige Busfahrt an den Bodensee so schnell wie möglich zu verarbeiten, zum anderen hat sich die HSG in dieser Saison immer wieder in Auswärtsspielen und gegen vermeintlich leichte Gegner schwer getan. Für Konstanz treffen beide Faktoren zu.

Die große Stärke der HSG Dreiland war in dieser Saison immer wieder das Tempospiel und die schnellen Abschlüsse. Diese Stärken muss die Mannschaft auch am Bodensee wieder ausspielen. Denn nur mit einem Sieg – egal in welcher Höhe – bleiben die Handballer aus Lörrach und Weil auf Rang drei.

„Wir haben es selbst in der Hand, sind auf uns angewiesen und nicht auf andere“, erklärt Teamsprecher Nils Haunschild. Die Marschrichtung sei klar. „Wir müssen gewinnen. Wir wollen gewinnen. Und wir werden hoffentlich auch gewinnen“, sagt Haunschild. Dann ist zumindest ein Teilziel erreicht: Die Relegation.