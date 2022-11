Handball Bittere Niederlage

„Es ist wirklich bitter, dass es am Ende dann nicht mit einem Punkt belohnt wurde“, meinte Spielertrainer André Leuchtmann. Die sich bietenden Chancen im Angriff hatten die Wiesentäler gegen den Spitzenreiter konsequent und fast schon knallhart ausgenutzt. „Im Prinzip haben wir dem Gegner keine Bälle geschenkt. Alles, was wir da gespielt haben, hatte Hand und Fuß. Da können wir zufrieden sein“, so Leuchtmann. Allerdings fehlte es der SG Maulburg/Steinen etwas an der Kompaktheit in der Abwehr, zu viele Eins-gegen-Eins-Duelle gingen verloren. „Wir sind da am Anfang nicht so gut reingekommen, sind aber ruhig geblieben.“ Die Probleme in der Abwehr blieben aber bis zum Ende.

Tore für die SG Maulburg/Steinen: Bülow (9), Ahrens (7), Tiedtke (4), Grun (4), Leuchtmann (3), Knoblich (3), Winkelbeiner (2), Füchsel (1).