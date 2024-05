In der gesamten Saison der Landesliga Süd hat die HSG Dreiland lediglich zwei Spiele verloren. Hinzu gesellt sich ein Remis. Oder umgekehrt: 19 von 22 Partien wurden gewonnen. Und dennoch gab es am Ende keine Meistersause. Der Grund: Der TuS Steißlingen II war noch einen Tick besser.

AusgeglichenesPunktekonto

Um doch noch in der kommenden Runde in der Südbadenliga an den Start gehen zu können, muss die Truppe von Coach Christian Weber einen Umweg in Kauf nehmen. Den Umweg Relegation nämlich. Und der hat es in sich. Die erste Hürde hat die Brombach-Weiler-Equipe dabei schon gemeistert. Im Duell der beiden Vizemeister der Nord- und Süd-Gruppe setzte sich die HSG nach Hin- und Rückspiel denkbar knapp gegen den BSV Sinzheim durch. „Mehr auf Augenhöhe ging nicht. Das war ein Duell, bei dem am Ende auch das glücklichere Team die Nase vorn behielt“, fasste Weber bereits Anfang Mai zusammen.