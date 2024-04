Handball-Bundesliga "Große Enttäuschung": Füchse ebnen Magdeburg Weg zum Titel

Vorhersage Spätes Winterwetter in Teilen von Deutschland

Laut einem Sprichwort macht der April, was er will. Derzeit will er es kalt und nass. Das bringt einerseits schöne Winterlandschaften. Andererseits aber auch glatte Straßen und Unfälle. Und es bleibt erst einmal winterlich und teils frostig.