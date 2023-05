Handball-Bundesliga Füchse schlagen Minden - Lindberg neuer Rekordtorschütze

Mit nun 2907 Toren überholte der 41-Jährige den bisherigen Rekordhalter Kyung-Shin Yoon aus Südkorea, der zuvor mit 2905 Treffern die Bestmarke gehalten hatte. Durch den Erfolg vor 8518 Zuschauern in der heimischen Max-Schmeling-Halle haben die Füchse Berlin ihre theoretische Chance auf das Erreichen der Champions League gewahrt.

Den Gastgebern war von Beginn an anzumerken, dass sie nach der überraschenden Pleite beim Bergischen HC um Wiedergutmachung bemüht waren. Zumal ja auch das Hinspiel in Minden unnötigerweise verloren ging. Die Füchse übernahmen sofort die Führung, agierten sehr aufmerksam in der Deckung und spielten im Angriff sehr effizient. Nach knapp neun Minuten lagen sie bereits 6:2 vorn.