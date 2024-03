Handball-Bundesliga: Füchse verteidigen Spitze - Magdeburg mit Arbeitssieg

"Typisches Nach-Nationalmannschafts-Pause-Spiel"

Doch auch als Magdeburg seine erste Sieben aufs Feld brachte, verteidigten die Gäste weiter aufmerksam, hatten in Bertram Obling einen starken Rückhalt im Tor und gingen mit nur zwei Toren Rückstand in die Kabine. Erst in der Schlussphase gestaltete der SCM die Partie noch deutlich. "Mit 27:22 kann ich nicht unzufrieden sein. Man muss auch akzeptieren, wenn der Gegner eine gute Leistung bringt", sagte Wiegert, für den es ein "typisches Nach-Nationalmannschafts-Pause-Spiel" war.