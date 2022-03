Handball-Bundesliga Magdeburg gegen Kiel: Handball-Kracher elektrisiert die Fans

Trainer Wiegert mit großem Anteil am Erfolg

Der 40 Jahre alte Wiegert - dessen Vater Ingolf mit der DDR 1980 Olympiasieger wurde - hat ein Team zusammengestellt, in dem ein Rädchen in das andere greift. Vor allem der Rückraum mit dem überragenden Isländer Omar Ingi Magnusson sucht derzeit seinesgleichen. "Benno macht es als Trainer überragend. Er hat sich die Spieler geholt, die zu seinem System passen. Der Magdeburger Rückraum ist schon besser als der Kieler", sagte Gislason.

Die glanzvollen Auftritte des SCM, der in der gesamten Saison erst ein Spiel verloren und mit dem Super Globe - der Vereinsweltmeisterschaft - schon einen Titel gewonnen hat, begeistern die Menschen in der Sportstadt Magdeburg. "Die Euphorie ist spürbar. Die Leute sprechen einen auf der Straße an und wünschen viel Glück", berichtete Nationalspieler Lukas Mertens. Für das Duell mit Kiel gab der Linksaußen die Marschroute vor: "Wir sind in der Pole Position und wollen alles geben, damit wir schnellstmöglich Klarschiff machen. Wir haben richtig Bock auf das Spiel."

Das gilt auch für den THW, der sich keinen weiteren Ausrutscher leisten darf. Denn nur der Tabellenzweite begleitet den Meister in die Königsklasse. "Für uns geht es darum, nächstes Jahr wieder in der Champions League zu spielen", sagte Kreisläufer Hendrik Pekeler. Der letzte Kieler Sieg in Magdeburg liegt allerdings schon sieben Jahre zurück. "Das ist für mich die schwerste Auswärtshalle Deutschlands", sagte THW-Trainer Filip Jicha. Gerade das weckt den Ehrgeiz beim Rekordmeister, der um den Einsatz von Rückraum-Star Sander Sagosen bangt. "Gegen Magdeburg will man immer gewinnen", betonte Torwart Landin. "Egal, ob sie vor uns oder hinter uns stehen."