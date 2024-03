Bundesliga: Ansage im Titelrennen: Magdeburgs Handballer schlagen Berlin

Hitziges, aber nur phasenweise hochklassiges Duell

Die Form sprach ohnehin für die Magdeburger, die sich durch Champions-League-Siege gegen die Topteams aus Barcelona und Veszprem enormes Selbstbewusstsein aufgebaut hatten. Doch die Gäste erwischte den besseren Start und konnten sich in der 10. Minute erstmals leicht absetzen (5:3). Mit einem 4:0-Lauf drehten die Hausherren das Spiel (9:7) und hielten ihren knappen Vorsprung bis zur Pause.

Die Zuschauer sahen ein hitziges, aber nur phasenweise hochklassiges Duell auf Augenhöhe - mit zunächst wenigen Paraden der Torhüter. Die Schiedsrichter heizten die Stimmung in der ausverkauften Arena mit strittigen Entscheidungen zusätzlich an.

Nach Wiederanpfiff baute der Champions-League-Sieger seinen Vorsprung erstmals auf vier Tore aus (23:19). Magdeburg nutze vor allem seine Chancen in Überzahl, Keeper Sergey Hernandez war in dieser Phase besser im Spiel. Die Berliner wirkten im Angriff mutloser und agierten oft zu zögerlich, sodass der SCM seine Führung trotz mehrerer Fehler behauptete. Im Pokal-Halbfinale am 13. April treffen beide Mannschaften erneut aufeinander.